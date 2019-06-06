Агитация на выборах в Раду заканчивается 19 июля в полночь, - ЦИК

Об этом сообщает пресс-служба Центральной избирательной комиссии, передает Цензор.НЕТ.

"Во время избирательного процесса внеочередных выборов народных депутатов Украины 21 июля предвыборная агитация заканчивается в 24 часа 19 июля 2019 года. Осуществление предвыборной агитации до начала и после окончания определенных законом сроков запрещается", - сказано в сообщении.

Комиссия напомнила, что партии и кандидаты имеют право начать свою предвыборную агитацию со следующего дня после регистрации их в ЦИК. Комиссия обратила внимание на запрет подкупа избирателей. "Агитация, сопровождаемая призывами или предложениями голосовать или не голосовать за определенную партию или кандидата, или упоминанием названия партии или имени кандидата, считается косвенным подкупом избирателей", - отметили в ЦИК.

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Напомним, 21 мая президент Украины Владимир Зеленский официально распустил Раду и назначил выборы на 21 июля. Обеспечить финансирование выборов поручено Кабинету министров. В тот же день прошли обязательные перед роспуском Верховной Рады консультации главы государства с руководителями парламента и депутатских фракций и групп. Вечером в этот же день на сайте президента страны появился указ о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады восьмого созыва и назначении выборов на 21 июля.

23 мая указ о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады восьмого созыва и назначении выборов на 21 июля вступил в силу.

Внеочередные выборы назначены на 21 июля 2019 года.

24 мая нардепы из "Народного фронта" внесли в КС представление о неконституционности роспуска Рады.