Бывшая жена нардепа Чекиты призвала Кернеса и Труханова не брать ее экс-супруга в список партии "Доверяй делам"

Бывшая жена нардепа от Блока Петра Порошенко Геннадия Чекиты обвинила экс-супруга в предательстве и призвала сопредседателей партии "Доверяй делам" Геннадия Кернеса и Геннадия Труханова не брать его в список кандидатов в нардепы от этой политической силы. Об этом Елена Молодцова написала в письме политикам, которое опубликовала 5 июня в Facebook, пишет Гордон.



"Узнала о намерении своего бывшего мужа Чекиты Геннадия Леонидовича баллотироваться в Верховную Раду Украины по списку партии "Доверяй делам" и настоятельно рекомендую отказаться от какого-либо сотрудничества с этим человеком. Уверена, что своими качествами этот человек лишь навредит любому объединению! Мы прожили с ним и двумя нашими детьми одной семьей 16 лет, а после этого выяснилось, что в это же время он поддерживал внебрачные отношения с еще двумя женщинами, от которых у него родились еще двое детей. Уйдя из нашей семьи, он оставил наших детей без содержания. Нашу квартиру он оформил на свою престарелую мать, а меня с двумя нашими детьми пытается выставить на улицу. При этом владеет множеством объектов недвижимости и другими активами, преобладающая часть которых оформлена также на мать", – заявила она.



Бывшая жена Чекиты сообщила, что экс-супруг минимизирует сумму алиментов и выделяет разные суммы на детей в зависимости от их происхождения.



"Чтобы максимально уменьшить суммы алиментов (до 5% от всего собственного совокупного дохода) на содержание собственных детей, наших с ним, Чекита представил в суд нотариально заверенные договоры о якобы добровольно выплачиваемых им алиментах на двух внебрачных детей: одному – в размере 25%, а второму – 15% от всего собственного совокупного дохода, т.е. разделил детей по происхождению. Таким образом, он предал не только меня, но и собственных детей. То есть по своей сути Чекита – предатель, который из-за своей алчности и личных интересов предаст кого угодно в любой момент! Уверена, что так же он предаст и любую политическую силу, к которой он примыкает исключительно из корыстных соображений! В период избирательной кампании буду принимать все возможные активные меры для обнародования всей известной мне информации в отношении Чекиты", – пообещала Молодцова.

