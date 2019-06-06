Часть техники из ситуационной комнаты президента Порошенко нашли в ДУСе

как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в ответе Администрации Президента Владимира Зеленского на запрос "Українських новин".



"Государственное управление делами не заключало никаких договоров аренды техники для обеспечения функционирования указанного объекта (ситуационного центра) и не осуществляло расходов на указанные цели", – сообщили в АП.

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При этом отмечается, что в 2018 году по требованию АП ГУД предоставило для ситуационной комнаты оперативную панель диагональю 84" на стойке (передвижную), три ноутбука HP ProBook 470 и камеру для видео-конференц-связи.



"На сегодня указанное оборудование имеется и содержится на балансе Государственного управления делами и управления административными зданиями ГУД", – сообщили в ведомстве.



Источник в окружении Порошенко сказал "Украинской правде", что часть оборудования для ситуационной комнаты взяли в ГУД, а ремонт помещения и аренда всей основной техники происходила за счет Порошенко.

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"Обслуживанием этой комнаты занимались штатные сотрудники АП. И именно для их работы, на эти цели была выделена техника. То есть не всю аппаратуру принимал в аренду президент", – пояснил он.



Собеседник издания подчеркнул, что техника в ситуационной комнате использовалась только для коммуникации с серверами СНБО и "просто транслировала определенную картинку".



