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06.06.19 17:30

Садовый предложил Зеленскому "украинский" формат переговоров вместо "минского"

Мэр Львова Андрей Садовый предложил президенту Владимиру Зеленскому "украинский" формат переговоров вместо "минского".

Садовый предложил Зеленскому "украинский" формат переговоров вместо "минского"

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

Садовый отметил: ""Президент Зеленский обещал новый формат. Минск - это не новый формат ", - написал лидер "Самопомочи".

По его словам, любые попытки построить мир на условиях минских соглашений означают капитуляцию.

"Минские соглашения (особенно в части особого статуса для Донбасса) были унизительными для Украины. А какими они могли быть, когда интересы Украины в переговорах "отстаивал" Медведчук??? Внесение "особого статуса Донбасса" в Конституцию в 2015 году (первое чтение) - дело рук неформальной коалиции БПП-НФ-Опоблок. "Самопомич" голосовала против ", - отметил Садовый.

Политик взамен предлагает украинский формат. который заключается в:
- привлечении к переговорному процессу США, Великобритании и стран, для которых актуальна российская угроза (Польша, страны Балтии)
- усилении (а не ослабление) летальных возможностей украинской армии на линии соприкосновения;
- включении вопроса Крыму в повестку дня переговорного процесса.

"И давайте будем откровенны. Пока на свободе те, кто привел войну в Украину (Медведчук как маркер), мир не наступит", - заключил Садовый.

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