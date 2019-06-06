Садовый предложил Зеленскому "украинский" формат переговоров вместо "минского"

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

Садовый отметил: ""Президент Зеленский обещал новый формат. Минск - это не новый формат ", - написал лидер "Самопомочи".

По его словам, любые попытки построить мир на условиях минских соглашений означают капитуляцию.

"Минские соглашения (особенно в части особого статуса для Донбасса) были унизительными для Украины. А какими они могли быть, когда интересы Украины в переговорах "отстаивал" Медведчук??? Внесение "особого статуса Донбасса" в Конституцию в 2015 году (первое чтение) - дело рук неформальной коалиции БПП-НФ-Опоблок. "Самопомич" голосовала против ", - отметил Садовый.

Политик взамен предлагает украинский формат. который заключается в:

- привлечении к переговорному процессу США, Великобритании и стран, для которых актуальна российская угроза (Польша, страны Балтии)

- усилении (а не ослабление) летальных возможностей украинской армии на линии соприкосновения;

- включении вопроса Крыму в повестку дня переговорного процесса.

"И давайте будем откровенны. Пока на свободе те, кто привел войну в Украину (Медведчук как маркер), мир не наступит", - заключил Садовый.

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