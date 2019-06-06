"Дорожную карту" по минским переговорам обнародуют не ранее 19 июня, - Мендель

Об этом она заявила на пресс-конференции в Администрации Президента Украины в четверг, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Относительно вопроса "дорожной карты" от президента относительно Минских переговоров – мы пока не делаем "дорожную карту" публичной по двум причинам. Первая причина – это то, что уже были инциденты, когда информация выходила накануне, и инициативы президента блокировались другой стороной", - сказала Мендель на.

По ее словам, сохранение сейчас этой "дорожной карты" в тайне – это вопрос безопасности.

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"С другой стороны, мы хотим согласовать "дорожную карту" с нашими европейскими партнерами в Нормандском формате, и до 19 июня мы не хотели бы публиковать эту карту", - добавила Мендель

По ее словам, "дорожная карта" касается прекращения огня на Донбассе и возвращения заложников.

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