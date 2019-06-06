Начальник финотдела спецслужбы подземных бункеров Путина найден мертвым в Москве

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Эхо Москвы".

Отмечается, что чиновник умер от травм, полученных в результате падения с высоты. Было ли это убийство, суицид или несчастный случай, не уточняется. Издание РБК утверждает, что совсем недавно Кудряшов был уволен со службы. Он занимал пост начальника финансового отдела Службы специальных объектов, которая курирует сеть засекреченных бункеров, подземных тоннелей и сооружений по всей России.

В начале апреля сотрудники ФСБ проводили обыски в юридическом отделе одной из воинских частей, входящих в состав Службы специальных объектов. По версии следствия, в результате межевания части земельного участка спецобъекта, граничащего с подмосковным поселком, было похищено 35 га земли.

Информации о возбуждении уголовного дела по факту гибели бывшего сотрудника спецслужбы не было.

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