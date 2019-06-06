Я устаю, но в целом неплохо себя чувствую, - Зеленский ответил на петицию об отставке

Об этом говорится в ответе, размещенном на официальном сайте главы государства, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что статья 108 Конституции Украины четко определяет условия, при которых президент должен покинуть свой пост. В частности, полномочия президента Украины прекращаются досрочно в случае: отставки; невозможности исполнять свои полномочия по состоянию здоровья; устранении с поста в порядке импичмента; смерти

"По объективным и, надеюсь, понятным вам причинам оставить свою должность в соответствии с пунктами 1, 2 и 4 я не могу. Во-первых, я не могу пренебречь волей 73% избирателей, которые приняли участие в голосовании во втором туре выборов Президента Украины и поддержали мою кандидатуру. Во-вторых, я, конечно, устаю (особенно в старом офисе с призраками коммунизма в шкафах), но в целом неплохо себя чувствую. И планирую и в дальнейшем поддерживать хорошую физическую форму", - заявил он.

Вместе с тем, Зеленский призвал граждан требовать у народных депутатов проголосовать за законопроект "Об особой процедуре устранения президента Украины с поста (импичмент)", который он подал в Верховную Раду 29 мая этого года. "Поддержка народными избранниками этого законопроекта, которым я начинаю борьбу за снятие неприкосновенности со всех без исключения чиновников и процесс жесткого очищение власти от старых коррумпированных политиков, позволит вам добиваться моей отставки в законный, а главное - реальный способ", - отметил Зеленский.

Напомним, 23 мая петиция "За отставку Зеленского" набрала за сутки необходимые 25 тыс. голосов.

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