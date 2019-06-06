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06.06.19 18:30

Житель Троицкого взорвал гранату придя в гости к бывшей сожительнице: мужчина погиб, женщина ранена

В Троицком Донецкой области в результате взрыва гранаты погиб мужчина и ранена женщина.

граната

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

"5 июня в Попаснянский отдел полиции поступило сообщение о том, что по улице Щорса в селе Троицкое произошел взрыв. Во время осмотра места происшествия сотрудниками следственно-оперативной группы установлено, что 48-летний местный житель пришел к своей 54-летней бывшей сожительнице. Зайдя в летнюю кухню с гранатой в руках, мужчина выдернул чеку, в результате чего произошел взрыв", - говорится в сообщении.

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От полученных травм мужчина погиб на месте, а женщина получила многочисленные осколочные ранения, с которым была госпитализирована в районную больницу.

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