Цензор.НЕТ

Меню |Новости Полная версия UKRUEN
06.06.19 18:37

Через две недели после указа о роспуске Рады АП попросила у Парубия список членов коалиции. ДОКУМЕНТ

Спустя более двух недель после указа президента Зеленского о роспуске парламента Глава АП Андрей Богдан обратился к спикеру парламента Андрею Парубию с просьбой предоставить поименные списки членов парламентской коалиции из БПП и НФ.

ап

Как передает Цензор.НЕТ, соответстующий документ опубликовал в Facebook журналист Тарас Березовец.

Тарас Березовец подчеркнул, что этот документ дает понять логику юристов Администации президента в предстоящем рассмотрении в Конституционном суде дела о неконституционности досрочного роспуска Рады, инициированного партией "Народный фронт". По его словам, представители АП "пытаются сослаться на решение Конституционного Суда, принятого в 2008 году".

"Но есть проблема. Ведь помимо этого, было решение КС от 6 апреля 2010 года, которое определило, что в коалицию могут входить как фракции, так и отдельные депутаты", - подчеркнул Березовец.

По его словам, согласно информации из КС, сейчас большинство судей "склоняются именно к логике последнего решения".
"Таким образом, досрочные выборы имеют все шансы быть признаны неконституционными", - написал Тарас Березовец.
Напомним, 5 июня депутаты "Народного фронта" предоставили в КС доказательства существования коалиции. Они утверждают, что коалиция "Европейская Украина" юридически и фактически существовала в Верховной Раде VIII-го созыва, поэтому президент не имел права досрочно прекращать полномочия парламента.

Ранее, 4 июня, КС признал неотложным рассмотрение дела по представлению 62 народных депутатов о соответствии Основному закону указа президента о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады и назначении внеочередных выборов.

Открытая часть пленарного заседания Палаты КС Украины по рассмотрению дела по конституционному представлению нардепов состоится 11 июня в 10:00.

Через две недели после указа о роспуске Рады АП попросила у Парубия список членов коалиции 01
Через две недели после указа о роспуске Рады АП попросила у Парубия список членов коалиции 02

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100