С начала суток зафиксировано 5 вражеских обстрелов, потерь нет, - пресс-центр ОС

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 4 обстрела позиций Объединенных сил, из них:
- вблизи села Павлополь, с направления от н.п. Украинское - из вооружения боевых машин пехоты;
- дважды в районе села Водяное, с направления н.п. Уживка - из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
- вблизи города Марьинка, из района н.п.Трудовской - из стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактического групнпировки "Север" противник из автоматических станковых гранатометов один раз обстрелял позиции Объединенных сил вблизи населенного пункта Майорск. Огонь враг вел с направления населенного пункта Шахта 6-7.
Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет. На обстрел со стороны вооруженных формирований РФ наши подразделения дали адекватный ответ, потери противника уточняются.
За минувшие сутки вооруженные формирования РФ 16 раз обстреляли позиции Объединенных сил, при этом трижды - с применением запрещенных Минскими соглашениями минометов калибров 120 мм и 82 мм. Враг также обстреливал наших защитников из вооружения боевых машин пехоты, противотанковых ракетных комплексов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, автоматического стрелкового и снайперского оружия.
Факты нарушений режима тишины зафиксированы вблизи населенных пунктов Авдеевуа, Опытное, Новоселовка Вторая, Талаковка, Пески, Водяное, Чермалык, Павлополь, Крымск, Новолуганское, Золотое-4 и Станица Луганская.
4 июня представители Национальной полиции Украины и Национальной гвардии Украины из состава Объединенных сил раскрыли 34 уголовных преступления, одно из которых связано с незаконным обращением с оружием и боеприпасами. По подозрению в участии в составе вооруженных формирований РФ задержаны и переданы в правоохранительные органы 5 человек.
Вчера через контрольные пункты въезда-выезда на контролируемую Объединенными силами территорию въехали более 20 тыс. человек и около 2,5 тысяч транспортных средств. Такое же количество лиц и транспортных средств пересекли линию соприкосновения в обратном направлении. Пограничными нарядами совместно с представителями Государственной фискальной службы Украины из состава Объединенных сил обнаружено по признакам контрабанды и изъято материальных ценностей на общую сумму более 13 тыс. гривен.
Группами гражданско-военного сотрудничества Объединенных сил предоставлена очередная помощь продуктами питания и предметами первого потребления малообеспеченным и многодетным семьям в населенных пунктах Травневе и Гладосово.