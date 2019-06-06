Объединения демократических сил не будет из-за нарциссизма и жадности украинских демократов, - Гацько

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил лидер партии "Демократический альянс" Василий Гацько, информирует Цензор.НЕТ.

"Смесь нарциссизма, глупости и жадности украинских демократов приведут к тому, что все будут идти отдельно. И вполне вероятно, что в парламент не попадет никто, или же окажутся там единицы.

Не сработала как мотивационная и идея сбалансировать неопределенность Зеленского проукраинской, демократической и неолигархического определенностью в парламенте.

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Объединение нет. Из-за отсутствия нескольких миллионов долларов, необходимых для серьезной избирательной кампании ДемАльянс не будет участвовать в выборах самостоятельно. Партия вынуждена пропустить досрочные выборы", - написал Гацько.

Лидер ДемАльянса также заявил, что сложит свои полномочия на съезде партии и прекращает политическую деятельность.

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