10 детей из семьи Сусляк вернутся из Грузии в Украину на президентском самолете, - АП

Об этом сообщил уполномоченный главы государства по правам ребенка Николай Кулеба после встречи с заместителями Генерального прокурора Грузии, министром внутренних дел и представителями правительства, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение АП.

"Мы хотим поблагодарить грузинскую сторону за быстрое реагирование и решение всех вопросов, связанных с возвращением украинских детей на родину. Нам была предоставлена ​​полная возможность общения с детьми", - отметил Кулеба.

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Напомним, Юлию и Юрия Сусляк подозревают в торговле детьми. Женщину задержали в Грузии, когда она с десятью детьми, семь из которых родились в течение одного года от суррогатных матерей, хотела уехать в оккупированную Россией Абхазию.

5 июня Президент Украины Владимир Зеленский отправил уполномоченного по правам ребенка Кулебу в Грузию, чтобы решить вопрос возвращения детей в Украину.

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