Вопрос снятия экономической блокады с оккупированной территории поднимали представители террористов, - Сайдик

Об этом 6 июня в Киеве заявил спецпредставитель ОБСЕ в ТКГ Мартин Сайдик, пердеает Цензор.НЕТ, со ссылкой "Интерфакс-Украина".



"Вчера, отвечая на вопрос журналистов о снятии так называемой блокады, я затронул только один аспект очень комплексного и сложного вопроса о снятии торговых ограничений и восстановлении экономических связей Украины с временно не подконтрольными ей ОРДО и ОРЛО. На самом деле во время дискуссии в ТКГ вопрос о снятии исключительно самой блокады был поднят представителями ОРДО и ОРЛО, и поддержан в общей форме российской стороной", – сказал Сайдик.



Представитель ОБСЕ отметил, что второй президент Украины Кучма в своих репликах говорил обо всем комплексе взаимных шагов, связанных с экономическими отношениями с Донбассом.



"Он особо подчеркнул, что эта работа должна быть взаимна. Он, в частности, говорил об отмене так называемого внешнего управления предприятиями, а также о ряде других мер. Все они, разумеется, должны реализовываться в правовом поле Украины", – подчеркнул Сайдик.



По его словам, причиной произошедшего недопонимания является то, что в понимании представителей ОБСЕ термин "блокада" воспринимается как "широкий комплекс вышеупомянутых мер, предпринятых всеми сторонами конфликта".



Дипломат добавил, что все ограничительные меры начиная с марта 2017 года внесли свой негативный вклад в увеличение разрыва между сторонами конфликта.



5 июня Сайдик сказал, что Кучма внес предложение о снятии экономической блокады с отдельных районов Донецкой и Луганской областей, а представители ОРДЛО поддержали его.





Читайте на "Цензор.НЕТ": Кучма предложил снять экономическую блокаду с оккупированной части Донбасса, - Сайдик