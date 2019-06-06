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06.06.19 19:34

Вопрос снятия экономической блокады с оккупированной территории поднимали представители террористов, - Сайдик

Вопрос о снятии экономической блокады с не подконтрольных украинскому правительству территорий Донецкой и Луганской областей на заседании трехсторонней контактной группы (ТКГ) в Минске был поднят не главой украинской делегации Леонидом Кучмой, а представителями ОРДЛО.

Вопрос снятия экономической блокады с оккупированной территории поднимали представители террористов, - Сайдик

 Об этом 6 июня в Киеве заявил спецпредставитель ОБСЕ в ТКГ Мартин Сайдик, пердеает Цензор.НЕТ, со ссылкой "Интерфакс-Украина".

"Вчера, отвечая на вопрос журналистов о снятии так называемой блокады, я затронул только один аспект очень комплексного и сложного вопроса о снятии торговых ограничений и восстановлении экономических связей Украины с временно не подконтрольными ей ОРДО и ОРЛО. На самом деле во время дискуссии в ТКГ вопрос о снятии исключительно самой блокады был поднят представителями ОРДО и ОРЛО, и поддержан в общей форме российской стороной", – сказал Сайдик.

Представитель ОБСЕ отметил, что второй президент Украины Кучма в своих репликах говорил обо всем комплексе взаимных шагов, связанных с экономическими отношениями с Донбассом.

"Он особо подчеркнул, что эта работа должна быть взаимна. Он, в частности, говорил об отмене так называемого внешнего управления предприятиями, а также о ряде других мер. Все они, разумеется, должны реализовываться в правовом поле Украины", – подчеркнул Сайдик.

По его словам, причиной произошедшего недопонимания является то, что в понимании представителей ОБСЕ термин "блокада" воспринимается как "широкий комплекс вышеупомянутых мер, предпринятых всеми сторонами конфликта".

Дипломат добавил, что все ограничительные меры начиная с марта 2017 года внесли свой негативный вклад в увеличение разрыва между сторонами конфликта.

5 июня Сайдик сказал, что Кучма внес предложение о снятии экономической блокады с отдельных районов Донецкой и Луганской областей, а представители ОРДЛО поддержали его.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кучма предложил снять экономическую блокаду с оккупированной части Донбасса, - Сайдик

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