Законопроект Зеленского об ответственности за незаконное обогащение повторно внесут в Раду, - Рябошапка

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на телеканал ZIK, об этом 6 июня во время брифинга заявил заместитель главы Администрации Президента Руслан Рябошапка.



"Парламент отверг законопроект президента Владимира Зеленского, который предусматривал возможность наказать тех, кто незаконно наживался, получал незаконные активы на протяжении последнего времени. Эта законодательная инициатива была единственной в парламенте, которая давала возможность наказать тех, кто незаконно зарабатывал в течение последних нескольких лет. Но сегодня парламент даже не проголосовал за включение этого проекта в повестку дня", – заявил он.



Рябошапка отметил, что законопроект разрабатывался в течение длительного периода времени с лучшими украинскими и иностранными экспертами.



"Эта редакция была одобрена специалистами Международного валютного фонда и Всемирного банка. Это означает, что то, что сделал сегодня парламент, является политически безответственным. Это своего рода месть не только президенту Зеленскому, но в первую очередь украинцам, которые требуют справедливого наказания для коррупционеров, а также пренебрежительный шаг в отношении тех международных институтов, которые помогают Украине в борьбе против коррупции", – подчеркнул он.



По словам Рябошапки, единственным мотивом для такого решения народных депутатов является их желание обезопасить себя в будущем от возможной гражданской конфискации.



"Законодательная инициатива о гражданской конфискации будет вновь внесена в парламент. Я не вижу необходимости говорить о том, что этот парламент рассмотрит эту законодательную инициативу, скорее всего, ее рассмотрит уже парламент следующего созыва", – добавил он.

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