Чиновник Центра земельного кадастра задержан в Николаеве на взятке 20 тыс. грн за выделение земли УБД. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что чиновник требовал от трех участников боевых действий более 20 тысяч гривен. За указанную сумму злоумышленник обещал содействовать в выделении гражданам предусмотренных Законом земельных участков и разработать соответствующую проектную документацию.

Правоохранители задержали чиновника согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины в областном центре во время передачи последней части взятки.

Смотрите: Чиновник Госгеокадастра задержан в Луцке на взятке 20 тыс. долл за решение земельного вопроса, - Нацполиция. ФОТО

В рамках уголовного производства, начатого по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины продолжаются неотложные следственные действия.

Также смотрите: Чиновник Госгеокадастра задержан на Киевщине на взятке 10,5 тыс. долл., которую получил за оформление документов на землю, - СБУ. ФОТО