Зеленский ответил на петицию об отставке главы АП Богдана

Ответ Президента обнародован в четверг, 6 июня, на сайте главы государства, информирует Цензор.НЕТ.

Зеленский сообщил, что рассмотрел электронную петицию и проинформировал о правовых основаниях работы главы Администрации президента.

"Администрация Президента Украины является постоянно действующим вспомогательным органом, образованным Президентом Украины в соответствии с пунктом 28 части первой статьи 106 Конституции Украины, основными задачами которого являются организационное, правовое, консультативное, информационное, экспертно-аналитическое и другое обеспечение осуществления Президентом Украины определенных Конституцией Украины полномочий.

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Глава Администрации Президента Украины осуществляет общее руководство Администрацией Президента Украины, направляет ее деятельность на эффективное обеспечение осуществления Президентом Украины определенных Конституцией Украины полномочий. Глава Администрации Президента Украины назначается на должность и освобождается от должности Президентом Украины", - говорится в ответе Зеленского.

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