Дело против Шустера об уклонении от уплаты налогов закрыли, - адвокат

Об этом изданию "Левый берег" заявил адвокат Шустера Ярослав Романчук, сообщает Цензор.НЕТ.

"Криминальное дело закрыто из-за отсутствия состава преступления", - сказал он.

Адвокат пояснил, что вчера, 5 июня, он получил от следственных органов ГФС ответ на свой запрос о закрытии уголовного производства из-за отсутствия состава преступления в действиях Савика Шустера. При этом решение суда, которым было отменено налоговое решение о взыскании более 13 млн гривен, было вынесено еще в декабре 2017 года, заявил юрист.

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Напомним, в 2016 году ГФС предположила, что Шустер уклонился от уплаты налогов в особо крупных размерах. После этого журналисту аннулировали разрешение на работу в Украине. В Госслужбе занятости объяснили такое решение предоставлением недостоверных данных. В частности, Шустер якобы подал справку об отсутствии судимости в то время, когда против него было открыто уголовное производство. Позже Государственная служба занятости (Центральный аппарат) приостановила действие решения об аннулировании разрешения на работу Савика Шустера в Украине до выяснения обстоятельств.

В начале мая Шустер прилетал из Рима в Киев для участия в переговорах о новом телепроекте на одном из новостных каналов украинского ТВ.

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