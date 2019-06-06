Польша и в дальнейшем будет адвокатом Украины в Евросоюзе, - канцелярия Дуды

Об этом заявил заместитель главы канцелярии президента Польши Павел Муха, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Польша является и хочет быть адвокатом Украины на европейских форумах. Президент Дуда очень четко поддерживает европейские и евроатлантические стремления Украины и это было сказано на этой встрече (президентов Зеленского и Дуди в Брюсселе - Ред.). За это президент Зеленский поблагодарил ", - отметил Муха.

Он отметил, что Польша является очень последовательной в деле территориальной целостности Украины.

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Чиновник отметил, что в разговоре с президентом Украины Дуда также не избегал и сложных исторических вопросов двусторонних отношений.