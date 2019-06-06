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06.06.19 22:34

Госавиаслужба приостановила сертификат украинского лоукостера авиакомпании YanAir

Государственная авиационная служба приостановила сертификат украинской авиакомпании YanAir. Причиной стали замечания, которые могут негативно повлиять на безопасность полетов.

yanair

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на сайте организации.

"По результатам комплексной инспекционной проверки авиакомпании "Янэйр" Госавиаслужба обнаружила ряд замечаний (часть из которых критические) в организации деятельности перевозчика, которые могут негативно повлиять на безопасность полетов", - говорится в сообщении.

Сертификат эксплуатанта может быть возобновлен после устранения компанией недостатков и на основании выводов акта инспекционной проверки, что будет свидетельствовать о способности авиаперевозчика обеспечивать должный уровень безопасности.

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