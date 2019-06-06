В Украине появится профессиональное предвысшее образование

Об этом сообщает пресс-служба министерства образования и науки, информирует Цензор.НЕТ.

Данное изменение предусмотрено проектом закона о профессиональном предвысшем образовании, который сегодня, 6 июня 2019 года, Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом. Документ поддержали 236 народных депутатов.

"С 2014 года, когда был принят закон о высшем образовании, колледжи и техникумы оказались в неопределенном состоянии. С одной стороны, им разрешили временно работать в системе высшего образования, но на практике они не имели никакой нормативной базы. Сейчас парламент принял проект закона, который закладывает основу для развития профессионального предвысшего образования, и очень важно, чтобы уже в ближайшее время он вступил в силу", - отметил замминистра образования и науки Юрий Рашкевич.

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Над проектом закона работала широкая рабочая группа, в которую вошли представители всех заинтересованных сторон при активном участии народных депутатов и представителей министерства.