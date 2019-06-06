На Закарпатье начальник Управления Госрыбагентства задержан на взятке 1 тыс. долл., - Нацполиция. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Предприниматель обратился в областное управление Государственного агентства рыбного хозяйства для получения разрешительных документов по строительству форелевой фермы. За положительное и беспрепятственное решения данного вопроса ему сообщили о необходимости уплаты 1000 долларов "вознаграждения". Такое требование выдвинул руководитель Управления Госагентства рыбного хозяйства.

Сегодня, 6 июня, правоохранители задержали чиновника во время получения им последнего "транша" - 900 долларов.

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Накануне было задокументировано получения первой части взятки - 100 долларов, которые были найдены во время проведения обыска по месту жительства фигуранта. Также дополнительно изъято 2700 долларов, 20 тыс. гривен и 300 евро.

Кроме того, во время проведения процессуальных мероприятий было задокументировано вымогательство должностным лицом дополнительно 500 долларов , которые, по словам чиновника, он должен был передать высшему руководству.

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Сейчас взяточник задержан в порядке ст.208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении.