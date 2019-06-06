Цензор.НЕТ

Меню |Новости Полная версия UKRUEN
06.06.19 23:40

Заключенные бунтовали в колонии на Днепропетровщине из-за условий содержания

Бунт заключенных произошел в Пятихатской колонии строгого режима в Днепропетровской области 5 июня. Полиция начала расследование.

Заключенные бунтовали в колонии на Днепропетровщине из-за условий содержания

Как передает  Цензор.НЕТ, об этом Українським Новинам сообщил представитель Главного управления Национальной полиции в Днепропетровской области.

По словам источника, заключенные протестовали против условий содержания.

Всего в бунте приняли участие около 100 заключенных, они жгли свои матрацы.

Позже в Нацполиции области отметили: "Следственным управлением открыто уголовное производство по ч.1 ст.392 (действия, дезорганизующие работу исправительных учреждений) Уголовного кодекса".

В рамках статьи будут проведены необходимые следственные мероприятия, проанализирована и дана оценка действиям виновников событий.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Бунт в одесской колонии: неповиновение проявили около 200 осужденных, пострадали 15 работников учреждения, введен режим особых условий

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100