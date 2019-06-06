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06.06.19 23:48

Путин предлагает Великобритании забыть об отравлении Скрипалей ради улучшения отношений

Президент России Владимир Путинн предлагает Великобритании забыть об отравлении бывшего офицера ГРУ РФ Сергея Скрипаля, чтобы улучшить испорченные отношения между государствами.

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Об этом Путин заявил, выступая перед СМИ в кулуарах экономического форума в Санкт-Петербурге, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на LB.ua.

"Когда все будет сказано и сделано, нам нужно перевернуть эту страницу, связанную со шпионами и покушениями на убийство", - сказал Путин, назвав Сергея Скрипаля шпионом Лондона.

"Он ваш агент, а не наш. Это значит, что вы шпионили за нами, и мне трудно сказать, что с ним произошло впоследствии. Мы должны забыть обо всем этом в конечном итоге", - сказал президент РФ.

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В офисе премьер-министра Британии Терезы Мэй ответили, что отношения между Великобританией и Россией могут улучшиться только тогда, когда Москва изменит свое "агрессивное и дестабилизирующее поведение".

"Мы будем продолжать взаимодействовать с Россией по вопросам международной безопасности, поскольку это отвечает национальным интересам Великобритании… Однако премьер-министр неоднократно давала понять, что у нас могут быть другие отношения, только если Россия изменит свое поведение", - заявила спикер Мэй.

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Напомним, проживающий в Великобритании экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в 2006 году за шпионаж в пользу британских спецслужб, и его дочь Юлия 5 марта 2018 года пострадали в результате отравления неизвестным веществом в торговом центре города Солсбери.

Правительство Великобритании пришло к выводу, что ответственность за отравление в Солсбери бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, вероятнее всего, лежит на России. Она также сообщила, что пострадавшие были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок", которое разработано в РФ.

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5 сентября 2018 года прокуратура Великобритании назвала имена двух россиян, подозреваемых в попытке покушения на жизнь Сергея и Юлии Скрипалей в Солсбери: Александр Петров и Руслан Боширов. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила: "Подозреваемые в отравлении Скрипалей являются офицерами ГРУ Генштаба РФ". Премьер призвала страны-союзницы Великобритании активизировать совместные усилия, чтобы противостоять российской разведке.

В январе 2019 года исполком Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) проголосовал за внесение нервно-паралитического вещества "Новичок" в список запрещенных веществ.

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