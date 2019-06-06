Мы готовы сотрудничать с новым руководством Минздрава, если наша команда не останется, - Супрун

Как передает Цензор.НЕТ, об этом она рассказала об этом в интервью "ВВС Україна", опубликованном 5 июня.



"Мы готовы представить новому президенту то, что уже сделано. Готовы сотрудничать и с новым руководством Минздрава, если наша команда не останется. Готовы им передать дела, чтобы было понимание, как проводить изменения в здравоохранении дальше. Я гражданка Украины и я остаюсь в Украине, потому что это моя страна", – подчеркнула Супрун.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Я гражданка Украины и это моя страна, - Супрун не собирается уезжать в случае увольнения

Она пояснила, что новых людей в Минздрав будет трудно найти во время "таких очень сложных изменений".



"Если будет такая возможность, мы готовы остаться и продолжать работу", – заверила и.о. министра.



Супрун добавила, что может быть советником нового министра, если видение нового правительства и нового министра будет соответствовать ее принципам.



"Я и моя команда готовы помогать, чтобы продолжать то, что сейчас началось", – подытожила она.



Уроженка США Супрун исполняет обязанности министра здравоохранения с 22 июля 2016 года.





Читайте на "Цензор.НЕТ": Я гражданка Украины и дальше буду работать здесь, - и.о. министра здравоохранения Супрун