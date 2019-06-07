Наблюдател ОБСЕ за выборами в Раду начнут работать 11 июля

Об этом сообщила пресс-секретарь БДИПЧ Катя Андрушс, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"БДИПЧ отправит в Украину наблюдательную миссию за досрочными парламентскими выборами в Украине", - сказала она.

Поскольку досрочные парламентские выборы в Украине состоятся вскоре после завершения президентских выборов, формат будущей наблюдательной миссии будет аналогичным предыдущему, и таким образом дополнительное оценивание об открытии этой миссии не будет проводиться.

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"БДИПЧ направило запрос для 100 долгосрочных и 750 краткосрочных наблюдателей, но окончательная численность будет зависеть от решения, которое будет приниматься индивидуально странами", - уточнила Андрушс.