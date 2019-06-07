Процедуру импичмента должен регламентировать отдельный закон, – представитель Президента в Раде Стефанчук

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс -Украина.

"Процедуру импичмента должен регламентировать отдельный закон, потому что импичмент – это отдельная конституционно-правовая процедура. Она не может быть спрятана ни в регламенте Верховной Рады, как это есть сегодня, ни в законе о ВСК, как предлагается этим новым законом", - сказал представитель президента.

Стефанчук отметил, что регламент Верховной Рады определяет только порядок работы парламента, а принятый парламентом 6 июня закон о ВСК регламентирует деятельность временных следственных комиссий.

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"Импичмент – это более широкая процедура, которая выходит за рамки деятельности и Верховной Рады, и временных следственных комиссий, потому что включает в себя и деятельность Конституционного суда, и Верховного суда, и другие процедурные вещи", - указал он.