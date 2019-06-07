6-7 июня на Донбассе погибли двое украинских воинов, еще 10 получили ранения и травмы, - штаб

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ОС в Facebook.

Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник 14 раз обстрелял позиции Объединенных сил:

- вблизи населенного пункта Опытное - из минометов калибра 120 мм, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

- шесть раз в районе города Павлополь - из вооружения боевых машин пехоты, гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

- четыре раза в районе населенного пункта Водяное - из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

- дважды вблизи населенного пункта Чермалык - из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;

- вблизи Марьинки - из автоматических станковых гранатометов и снайперского оружия;

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции украинских защитников были обстреляны два раза вблизи населенного пункта Майорск (из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия).

"Вследствие вражеских обстрелов двое военнослужащих Объединенных сил погибли, двое украинских защитников получили ранения. На каждый обстрел противник получил адекватный ответ", - сказано в сообщении.

По данным разведки 6 июня один оккупант был уничтожен.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Двое украинских воинов погибли, еще восемь ранены в результате атаки врага под Новолуганским, - штаб

Также сообщается, что с начала текущих суток враг обстрелял позиции Объединенных сил семь раз.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" враг совершил три обстрела по позициям украинских защитников:

- дважды вблизи населенного пункта Павлополь - из крупнокалиберных пулеметов;

- в районе села Гнутово - из стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" противник четыре раза обстрелял позиции украинских защитников:

- вблизи населенного пункта Новолуганское - из артиллерийских систем калибра 122 мм и минометов калибра 120 мм.

- вблизи села Травневе - из вооружения боевых машин пехоты и автоматических станковых гранатометов;

- вблизи села Зайцево - из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

"Вследствие обстрелов погибли два военнослужащих Объединенных сил, четверо получили ранения, еще четверо травмированы. На каждый обстрел противника наши подразделения дали адекватный ответ, потери врага уточняются", - говорится в сообщении.

В штабе подчеркнули, что объединенные силы надежно контролируют противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия прекращения огня.

Отметим, что позже информация о двух погибших 6 июня воинах исчезла со страницы пресс-центра ОС.





В свою очередь спикер Минобороны полковник Александр Мотузяник во время традиционного брифинга сообщил , что вследствие вчерашних обстрелов со стороны противника, ранения получили двое военнослужащих ВСУ и сейчас они проходят лечение в военных госпиталях.



