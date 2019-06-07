Трамп и Макрон во время встречи в Нормандии обсудили ситуацию в Украине

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеканал "112 Украина", об этом сообщает Associated press.

Лидеры двух государств отметили "День Д" на американском кладбище в Нормандии возле пляжа Омаха-Бич, где американцы высадились 6 июня 1944 года.

После мероприятия лидеры США и Франции провели двухчасовые переговоры.

Сообщается, что на повестке дня были безопасность, борьба с терроризмом, ситуация на Ближнем Востоке, в Ливии и Украине.

В вопросе Ирана Макрон выступил за умиротворение и диалог. Трамп отметил, что и США, и Франция выступают за то, чтобы у Тегерана не было ядерного оружия. Он повторил свое предложение возобновить переговоры с Ираном по его ядерной программе.

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После того, как США в одностороннем порядке вышли из ядерной сделки, направленной на то, чтобы помешать Тегерану создавать ядерное оружие, Франция пытается удержать Иран в этом соглашении и найти способы противодействия усиливающимся экономическим санкциям Вашингтона.

Что касается мировой торговли, Макрон подтвердил, что он хочет, чтобы "правила игры" были соблюдены, а интересы Франции - и французских компаний - сохранены.

Президент Франции выступает за укрепление Европы в глобализованном мире. Он позиционирует себя как оплот против растущего популизма на континенте, предупреждая об опасностях национализма и изоляционизма - позиция, противоположная позиции Трампа.

Напомним, ранее Трамп посетил Великобританию, где также принял участие в праздновании годовщины высадки союзников в Нормандии. Во время визита он встретился с британской королевой Елизаветой II.