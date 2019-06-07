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07.06.19 08:34

Украина перешла на новый протокол лечения ВИЧ. Все инфицированные получили право на бесплатную пожизненную терапию, - Минздрав

В Минздраве отметили, что Украина первой из всех стран Восточной Европы официально переходит на новые стандарты лечения вируса иммунодефицита человека.

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5 июня Минздрав Украины утвердил новый клинический протокол лечения и профилактики вируса иммунодефицита человека (ВИЧ), который соответствует новейшим рекомендациям Всемирной организации здравоохранения, сообщили в пресс-службе ведомства, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что Украина стала первой страной в Восточной Европе, которая официально переходит на новые стандарты лечения ВИЧ.

По новому протоколу, каждый ВИЧ-инфицированный, вне зависимости от количества вируса в крови, имеет право на бесплатное пожизненное лечение. В качестве основной схемы лечения будет использоваться комбинированный препарат, который производит девять компаний.

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"Благодаря этому одна доза препарата стала дешевле в шесть раз и в настоящее время для Украины стоит 5,4 грн. Инновационный комбинированный препарат сочетает в себе несколько действующих веществ, а следовательно, пациент может принимать только одну таблетку ежедневно", – заявили в Минздраве.

Новый протокол предусматривает, что диагностирование ВИЧ возможно только двумя быстрыми тестами различных производителей, что позволит поставить человека на учет и начать его лечение быстрее.

Также протокол позволяет использовать антиретровирусную терапию для доконтактной профилактики ВИЧ-инфекции. Препараты PrEP (pre-exposure prophylaxis), которые с прошлого года есть в Украине, рекомендуется употреблять группам риска:

В Минздраве напомнили, что глобальная цель борьбы с ВИЧ-инфекцией состоит в том, чтобы к 2020 году 90% ВИЧ-позитивных знали о своем диагнозе, 90% из них – получили лечение, а 90% этих людей имели сниженную вирусную нагрузку. 

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