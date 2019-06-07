Предложенные Зеленским законы об импичменте и незаконном обогащении будут вынесены на голосование в Раду в июле, - Ирина Геращенко

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Корреспондент", об этом заявила первый заместитель председателя Верховной рады Ирина Геращенко во время эфира 1+1.

"В частности, закон об импичменте и закон о незаконном обогащении - они внесены в повестку дня и эти законы будут проголосованы сразу после избирательного кодекса еще на этой сессии" - заявила Геращенко.

Она выразила надежду, что законы будут вынесены на голосование в Раду еще в июле.

По ее словам, парламент движется в полном соответствии с регламентом ВР относительно тех законопроектов, которые поданы от президента.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Законопроект Зеленского об ответственности за незаконное обогащение повторно внесут в Раду, - Рябошапка

Напомним, 6 июня народные депутаты Украины включили в повестку дня сессии Верховной Рады законопроект №10110-Д относительно незаконного обогащения. В то же время, для включения в повестку дня соответствующего президентского проекта закона №10110 об ответственности за незаконное обогащение не нашлось достаточного количества голосов парламентариев.

Как известно, 27 февраля Конституционный суд Украины опубликовал решение об отмене статьи Уголовного кодекса Украины о незаконном обогащении, признав ее неконституционной. Согласно упраздненной статье УК Украины, государственные служащие должны были давать пояснения об источниках их доходов и доходов своих близких родственников. В случае, если чиновник не мог этого сделать, его должны были привлечь к уголовной ответственности.

После этого в Раде зарегистрировали несколько новых законопроектов о незаконном обогащении. В парламентском комитете предлагают разработать один законопроект. Как сообщалось, 3 июня Зеленский также внес в Раду законопроект о незаконном обогащении.