Системы здравоохранения почти не было - пациенты платили за все. Мы создаем что-то новое, - Супрун о медреформе

Медицинская реформа в Украине не может внедряться быстрее, поскольку система здравоохранения в стране была практически разрушена. Об этом сказала исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун в интервью "ВВС Україна", опубликованном 5 июня, передает Цензор.НЕТ.



"В Великобритании, где внедряли схожие изменения, которые делаем мы, это продолжалось 10 лет. За один год мы сделали на первичном звене, 27,5 млн украинцев это уже увидели. Как меняется уровень сервиса – 76% довольны своими врачами. Это большие достижения. 70 лет разрушали нашу медицинскую инфраструктуру, наши больницы в катастрофическом состоянии. Мы за два года не можем перестроить все больницы, чтобы они выглядели, как на Западе", – отметила она.



И.о. министра пояснила, что ее команда занимается не реформой, а трансформацией системы здравоохранения.

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"Мы не берем то, что уже работает, и немного меняем, мы создаем что-то новое. Системы здравоохранения почти не было – пациенты платили за все", – подчеркнула Супрун.



Она добавила, что украинцы будут продолжать платить за медицинские услуги, пока не началась реформа вторичного звена.



"Вы, пресса, должны об этом говорить, а не показывать сюжеты, как люди жалуются, что нет лекарств. Должно быть объяснение: нет лекарств, потому что реформа еще подходит к этому... Национальная служба здоровья еще разрабатывает пакет, который мы должны представить вместе с бюджетом. Еще просчитываются тарифы, по которым эти услуги будут оплачиваться из бюджета. Те вещи, которые гарантированы сейчас, – это первичное звено, где есть семейный врач, это экстренная медицинская помощь... Также сейчас гарантируется паллиативная помощь", – отметила и.о. министра.



Супрун сообщила, что дополнительные услуги будут оплачиваться в зависимости от возможностей бюджета Украины и местных бюджетов.

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"Будет продолжаться программа "Доступные лекарства". Каждый год этот бюджет будет расширяться, чтобы сюда входили лекарства и на другие болезни. Изменится система планирования и финансирования больниц – сколько больницы пролечат людей, столько им будет предоставлено денег. Они должны планировать, поскольку имеют статистику за последние 10 лет и могут сказать, сколько было операций, сколько пациентов. Тогда больницы могут запланировать строительство, оборудование, кровати. Это должно помочь больницам, чтобы они лучше могли распоряжаться средствами", – подытожила она.