После смерти 5-летнего Кирилла думал об отставке, но это самый легкий путь уйти от ответственности, - Князев

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом он заявил в эфире программы "Право на власть".

"Я офицер ... Да (думал об отставке. - Ред.). Но это самый легкий путь уйти от ответственности ", - сказал Князев.

Он отметил, что сотни раз выезжал на смерти людей, видел убитых и искалеченных, "и все время все мы, полицейские, ставили перед собой одну основную задачу - поскорее, получше собрать доказательства, установить убийц, разбойников, палачей, преступников, и, собрав доказательства, направить все свои усилия для того, чтобы дело было доведено до логического завершения, чтобы суд мог вынести законный приговор и наказать виновных".

"И поэтому это то самое главное, на что настроены все полицейские. Так ставили передо мной задачи, так ставлю и я", - отметил Князев.

Отвечая на вопрос, что он чувствует, когда видит игрушки под зданием, где работает, (на Богомольца, 10. - Ред.), Князев ответил, что чувствует "стыд и ярость".

"Стыд, - потому что пятилетний мальчик перед смертью вынес большие муки. Стыд за то, что его родители потеряли самое ценное, что у них есть - своего ребенка. Горе родителей непоправимое. А ярость - потому, что я полицейский, всю свою жизнь посвятил работе в полиции, и я понял, что двое из этих негодяев (подозреваемых в совершении преступления. - Ред.) - работники полиции. То есть те люди, которые были должны защищать этих граждан, в этом месте, сами стали извергами, совершив это преступление ", - уточнил Князев.

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Напомним, 2 июня двум работникам патрульной полиции сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст.28, ст.128 УК Украины - в неосторожном тяжком телесном повреждении, совершенном по предварительному сговору группой лиц.

Правоохранители установили, что эти работники патрульной полиции 31 мая в Переяславе-Хмельницком во время отдыха употребляли спиртные напитки, потом договорились пострелять из огнестрельного оружия по металлическим банкам и другим предметам. В результате выстрелов попали в малолетнего мальчика, который находился на детской площадке.

Вечером 3 июня мальчик умер в больнице.

Президент Зеленский пообещал содействовать вынесению справедливого наказания для сотрудников полиции, которые могут быть причастны к нанесению огнестрельных повреждений 5-летнему мальчику.

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4 июня суд взял взял под стражу на 2 месяца без права внесения залога подозреваемых в убийстве полицейского Ивана Приходько и Владимира Петровца.