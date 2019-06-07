"Украина должна еще многое сделать, чтобы соответствовать критериям членства в НАТО", - экс-посол США Пайфер

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", о таких преградах для евроатлантической интеграции Украины сообщил в расширенной статье на сайте Brookings экс-посол США в Украине Стивен Пайфер.

"Украина должна еще многое сделать, чтобы соответствовать критериям членства в НАТО. ПДЧ (План действий по членству. - Ред.) имеет целью направить будущего члена на выполнение этих критериев. Объективно Украина сейчас находится далеко от стран, получивших ПДЧ в 1999 году", - отметил эксперт, который сейчас работает старшим научным сотрудником Института Брукингса.

Кроме того, по его убеждению, амбиции Украины в контексте ПДЧ заблокировала Россия, "а также уважительное отношение некоторых членов НАТО к позициям Москвы".

Еще одной причиной нежелания Альянса предоставить ПДЧ для Украины эксперт назвал коллизию, которая возникает статье 5 Североатлантического договора. Она, в частности, предусматривает, что нападение на одного члена будет рассматриваться как нападение на всех.

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Как пишет эксперт, "у НАТО нет хорошего ответа на вопрос: что делать Альянсу, если страна-претендент получает ПДЧ, а затем, перед тем, как стать полноправным членом, подвергается нападению?"

К тому же, Кремль всячески пытается вернуть Украину в орбиту своего влияния. Если же этого не удастся, план "Б", очевидно, заключается в том, чтобы расколоть Украину.

"Это объясняет гибридную войну России и экономические санкции против Киева, а также дальнейшее подпитки боевых действий на Донбассе", - отметил Пайфер.

Итак, по его словам, Москва пытается "подвергнуть давлению, отвлечь и дестабилизировать украинское правительство, чтобы воспрепятствовать его усилиям ввести полноценные реформы, которые способствовали бы экономическому росту".

Кроме того, РФ пытается "помешать способности Украины выполнять положения Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, а также сделать Украину непривлекательным партнером для Запада".