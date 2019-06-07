Саакашвили отказался возглавить партию Кличко, - журналистка Бердинских

Об отказе Саакашвили сообщила в Twitter журналистка Кристина Бердинских, передает Цензор.НЕТ.

"Михеил Саакашвили не согласился с предложением Кличко идти с УДАР на выборы", - сообщила она.

Также об этом сообщила "Украинская правда" со ссылко на людей, которые активно общаются с Саакашвили.

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Сам Кличко ночью написал пост в Фейсбуке, из которого четко неясно - отказался Саакашвили или нет.

"Читаю новости в ФБ по нашему союзу с Саакашвили. Без эмоций: я свой жест сделал. Искренне и в продолжение дружбы и истории отношений. Предложил в сложной ситуации подставить плечо, даже несмотря на то, что многие мои сторонников неоднозначно восприняли эту идею. Так, комментарии в ФБ - различные, но, извините, не они и раньше определяли мое отношение к людям и мои действия относительно их. Есть слова, а есть поступки. Я, политически планов не меняю. Да, будет сложно. Да, я считаю, что для демократичности ситуации в стране в парламент должны пройти как можно больше демократических сил. Достойных и тех, кто готов бороться за успешную Украину. Это мой комментарий в отношении всех возможных вопросов на эту тему. Точка. Идем дальше", - заявил Кличко.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко предложил Михеилу Саакашвили возглавить его партию УДАР на досрочных выборах в Верховную Раду. Согласно предложению, лидером партии УДАР остается Кличко, а Саакашвили может стать главой политсилы.

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