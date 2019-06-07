"Это не фейк... Зеленский надеется, что РФ возобновит свой контроль над наемниками, а не уйдет с украинской земли", - Ирина Геращенко

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написала первый вице-спикер ВР Ирина Геращенко

"Это не фейк. Это официальная страница новой АП, куда пришли боги коммуникации. Президент Зеленский надеется, что российская сторона возобновит свой контроль над подразделениями! Речь идет о контроле над оккупационными войсками, и Зеленский надеется, что ОФ не уйдут вон и не заберут свое оружие и технику с украинской земли, а .... восстановят свой контроль над подразделениями", - написала она.

Также Геращенко отметила, что не знает, сколько провисит эта новость, поскольку ""новость" об "украденных мониторах" жила пару дней, а вчера их нашли в АП": "Надеюсь, будет видеоблог с извинениями и проходкой мимо этих мониторов. Новость о том, что украинские солдаты не будут стрелять в ответ, пошла не со страницы Кучмы, а с сайта президента Украины, и до сих пор там висит, кстати. Правда, ЛДК (Леонида Даниловича Кучму. - Ред.) вчера вывели на брифинг опровергать и оправдываться".

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"Теперь АП президента Украины в своем официальном сообщении снимает ответственность с РФ за убийство украинских солдат (кстати, за 2 недели президентства Зеленского погибло 12 наших воинов, вечная им память. Зеленский во время кампаниии кричал из всех блогов, что это Порошенко выгодна война, я правильно понимаю, что сейчас она выгодна Зеленскому?). АП президента Украины надеется !!!!!!! что ОФ восстановят свой контроль над незаконными бандформированиями", - возмущена нардеп.

"Жду опровержений и извинений, как они напишут, что это Порошенко им написал, или Геращенко, она же эмоциональная): а имелось ввиду - ожидаем, что РФ немедленно применит все свое безусловное влияние на бандформирования, вооруженные российской техникой и оружием и заставит их выполнять минские соглашения для прекращения убийств украинцев", - резюмировала первый вице-спикер ВР и выложила скрин-шот со страницы АП.



