Кремль не видит смысла в расширении нормандского формата

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС, об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на просьбу прокомментировать предложение нового президента Украины Владимира Зеленского привлечь к этому формату другие страны.

"Насколько мы знаем, все участники нормандского формата, за исключением Украины, до сих пор не видели целесообразности в его расширении, - сказал Песков. - Пока можно констатировать, что сам по себе формат пока весьма нерезультативен из-за того, что Киев до сих пор не спешил с выполнением минских договоренностей".

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"В условиях такой низкой эффективности говорить о расширении, наверное, вряд ли возможно", - подчеркнул представитель Кремля.

В то же время, по его словам, "все зависит от того, какую именно позицию займет сейчас Киев".