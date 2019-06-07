Прокурор Одесской области Жученко отказывается вручать подозрение депутату Матвееву за обман при подаче декларации, - Бутусов

Об этом на своей странице в Facebook пишет главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Чудны дела в прокуратуре Одесской области. По данным источников Цензор.НЕТ, прокуратура Одесской области завершила расследование фактов обмана при заполнении электронной декларации депутатом Одесского горсовета Александром Матвеевым в 2018 году. Матвеев - член депутатской фракции "Доверяй делам", но его делу прокурор Жученко почему-то не доверяет. А дело простое. Матвеев согласно декларации владеет двумя домами в Лиманке Одесской области – один в 364 квадратных метра, другой – 2187 квадратных метров, а также небольшими сбережениями в банках. Однако следователи выяснили, что Матвеев не указал имущество, которое принадлежит ему согласно базам данных, депутат при заполнении декларации оказался очень забывчивым", - отметил журналист.

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"Так, "забыл" Матеев, что является совладельцем квартиры в 205 квадратных метров в элитном жилом комплексе на улице Катерининской в Одессе. "Забыл" Матвеев, что является совладельцем квартиры на улице Прохоровской в Одессе площадью в 68 квадратных метров. Но самый большой склероз ударил по Матвееву при оформлении данных о финансах. Он "забыл" упомянуть, что получил в 2016-м году наличными и безналом 5 миллионов 400 тысяч гривен, "забыл", что в 2015-16 годах заключил 19 договоров банковских вкладов с выплатой процентов", - подчеркнул Бутусов.

"То есть претензии правоохранителей к депутату вполне конкретные, и легко проверяемые, поэтому можно было бы надеяться, что с такими уликами у Матвеева нет никаких шансов "отмазаться". Но как же так, что спасает Александра Матвеева от претензий правоохранительных органов? По неофициальным данным, Матвеев является рейдером, доверенным лицом теневого "директора Одессы" Владимира Галантерника. И таким людям, конечно, сейчас в Одессе можно все. Даже готовое уголовное дело прокурор области Жученко откладывает в сторону и не передает в суд, чтобы не побеспокоить "уважаемого человека". Надеюсь, Генеральная прокуратура обратит внимание на этот резонансный случай. Кто руководит прокуратурой в Одессе – Галантерник? Или есть все-таки какой-то контроль?" - резюмировал главред Цензор.НЕТ.