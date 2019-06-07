Если Зеленский считает, что в ОРДЛО что-то происходит без ведома Кремля, то это катастрофа, - Климпуш-Цинцадзе

Как информирует Цензор.НЕТ , об этом на своей странице в Facebook сообщила вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе.

"Хочу верить, что произошла невероятно досадная ошибка. Потому, что если Президент считает, что на оккупированных территориях Востока Украины что-то может происходить без ведома Кремля, то это катастрофа. Еще больший ужас заключается в том, что РФ в заявлении Президента выглядит почти стабилизирующей стороной. Это то, что хочет слышать Путин", - написала она.

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Вместе с тем Климпуш-Цинцадзе призвала немедленно провести служебное расследование относительно данного заявления.

"Объяснения Главы государства должны быть быстрыми и исчерпывающими, иначе это капитуляция, которую общество не воспримет. Президент должен быть сознательным относительно опасностям, на которые он подвергает государство", - резюмировала она.

Как сообщалось ранее, в ночь на 7 июня, в результате прицельного обстрела из артиллерии 122 мм и минометов 120 мм позиций спецподразделения "Азов" вблизи населенного пункта Новолуганское на Светлодарской дуге погибли двое бойцов с позывными Круглый и Максон. Еще 8 украинских воинов получили ранения и травмы.

В свою очередь, как сообщила ранее пресс-служба главы государства, Президент Украины Владимир Зеленский считает, что артиллерийские обстрелы вблизи Новолуганского в Донецкой области и других населенных пунктов в ночь на 7 июня, в результате которых двое украинских военных погибли, а восемь получили ранения, свидетельствуют о потере Россией контроля над наемниками.