На миномет отвечаем минометом, на арту - артой, - волонтер Мысягин о ситуации на передовой

Об этом сообщил в Фейсбуке волонтер Юрий Мысягин, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня поговорил с 6 совсем разными подразделениями ВСУ, которые сейчас находятся не в тылу на полигонах, а именно на передовой. Нет никакого жесткого запрета из Киева на работу нашей артиллерии, если есть хоть какая-то угроза жизни наших военных. Все подразделения подтвердили - как работали, так и работают", - написал он.

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По его словам, если наблюдатели видят, что противник производит какие-то действия в нашу сторону, то следуют ответные действия, адекватные действиям противника.

"То есть, на миномет мы отвечаем минометом, на арту - артой. Также все подразделения подтвердили, что это касается, в том числе, работы на упреждение действий противника", - подытожил Мысягин.