Гройсман, Гриневич, Саенко, Джапарова и Нищук, - партия премьера "Украинская стратегия" назвала первую пятерку списка на выборах в Раду (обновлено)

Об этом сообщили на съезде партии "Украинская стратегия Гройсмана" в пятницу в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

В десятку также вошел Павел Яблонский – депутат нескольких созывов Винницкого городского совета (6-7), который последний раз баллотировался в горсовет в 2015 году от партии "Винницкая европейская стратегия".

Кроме того, в список вошел бывший замминистра финансов и экс-замглавы Администрации президента при Петре Порошенко Сергей Марченко, министр юстиции Павел Петренко, народные депутаты из фракции "Народный фронт" Андрей Тетерук и Виктор Еленский.

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