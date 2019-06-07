Цензор.НЕТ

Меню |Новости Полная версия UKRUEN
07.06.19 14:17

Гройсман, Гриневич, Саенко, Джапарова и Нищук, - партия премьера "Украинская стратегия" назвала первую пятерку списка на выборах в Раду (обновлено)

Пятерку списка для похода на внеочередные выборы в Верховную Раду от политической партии "Украинская стратегия Гройсмана" возглавили действующий премьер-министр Владимир Гройсман, министр образования и науки Лилия Гриневич, министр Кабинета министров Александр Саенко, первый заместитель министра информационной политики Украины Эмине Джапарова и министр культуры Евгений Нищук.

Гройсман, Гриневич, Саенко, Джапарова и Нищук, - партия премьера "Украинская стратегия" назвала первую пятерку списка на выборах в Раду (обновлено)

Об этом сообщили на съезде партии "Украинская стратегия Гройсмана" в пятницу в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

В десятку также вошел Павел Яблонский – депутат нескольких созывов Винницкого городского совета (6-7), который последний раз баллотировался в горсовет в 2015 году от партии "Винницкая европейская стратегия".

Кроме того, в список вошел бывший замминистра финансов и экс-замглавы Администрации президента при Петре Порошенко Сергей Марченко, министр юстиции Павел Петренко, народные депутаты из фракции "Народный фронт" Андрей Тетерук и Виктор Еленский.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Саакашвили отказался возглавить партию Кличко, - журналистка Бердинских

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100