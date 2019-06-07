Закрытие дела Шустера говорит о том, что все обвинения против него были личной местью Порошенко, - Фирсов

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал внефракционный депутат Егор Фирсов.

"Дело против Савика Шустера закрыто за отсутствием состава преступления. Напомню, что Порошенко в 2016 году выжил Савика из Украины, прессовал его надуманными обвинениями в уклонении от уплаты налогов. И вот теперь, как только Порошенко ушёл, вдруг "выяснилось", что никакого преступления Шустер на самом деле не совершал. Выходит, что все эти обвинения были ничем иным как личной местью Порошенко. Он уничтожил бизнес Савика Шустера и его партнера Павла Елизарова, вынудил их закрыть телеканал и уехать. Даже помещение и все оборудование студии Шустера перешло к подконтрольному Порошенко "Прямому" каналу", - написал он.

Он отметил, что кому-то не нравится программа Савика, кто-то критикует подход к приглашению гостей, но его есть за что благодарить: "Лично я всегда буду благодарен Савику за то, что во время конфронтации с Петром Порошенко, я имел возможность выступать на его канале. Поверьте, это дорогого стоит, когда мне заблокировали доступ на большинство каналов и регулярно поливали грязью, на программе Шустера я имел возможность доносить свою точку зрения. И не я один мог говорить правду используя эту площадку. Отчасти и из-за этого, Порошенко начал свои репрессии".

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"В этой истории нашла отражение вся лживость и все лицемерие бывшего президента. Рассказывая про реформы и интеграцию в ЕС, Порошенко вёл себя как мелкий среднеазиатский деспот. И сейчас этот человек пытается провести в парламент свою партию, спекулируя на теме евроинтеграции. Но разве в ЕС допустимо преследование неугодных телеведущих и фабрикование уголовных дел против них?", - отметил он.

Вместе с тем Фирсов добавил, что, к сожалению, в Украине нет ответственности за подобные фокусы: "Кто ответит за уничтоженный и закрытый телеканал? Порошенко несколько лет топил невиновного человека, рушил его бизнес, а теперь просто сделал вид, что ничего не произошло. И идёт в парламент под видом обновлённого европейского политика".

Напомним, в 2016 году ГФС предположила, что Шустер уклонился от уплаты налогов в особо крупных размерах. После этого журналисту аннулировали разрешение на работу в Украине. В Госслужбе занятости объяснили такое решение предоставлением недостоверных данных. В частности, Шустер якобы подал справку об отсутствии судимости в то время, когда против него было открыто уголовное производство. Позже Государственная служба занятости (Центральный аппарат) приостановила действие решения об аннулировании разрешения на работу Савика Шустера в Украине до выяснения обстоятельств.

В начале мая Шустер прилетал из Рима в Киев для участия в переговорах о новом телепроекте на одном из новостных каналов украинского ТВ.