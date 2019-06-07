Кива вышел из СПУ и примкнул к Бойко с Медведчуком

Об этом сообщили в пресс-службе "Социалистической партии Украины", передает Цензор.НЕТ.

"Илья Кива сложил полномочия председателя "Социалистической партии Украины". Его отставку принял очередной съезд, который состоялся 5 июня. Решением съезда был избран новый председатель партии - Сергей Чередниченко", - отмечается в сообщении.

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"Мы приняли предложение присоединиться к мощной прогрессивной команде "Оппозиционная платформа - За жизнь". Сегодня самое главное - это достижение мира в нашей стране. И мы сделали наш шаг для того, чтобы сшить Украину", - пояснил Кива.