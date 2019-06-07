Кива вышел из СПУ и примкнул к Бойко с Медведчуком

Об этом сообщили в пресс-службе "Социалистической партии Украины", передает Цензор.НЕТ.
"Илья Кива сложил полномочия председателя "Социалистической партии Украины". Его отставку принял очередной съезд, который состоялся 5 июня. Решением съезда был избран новый председатель партии - Сергей Чередниченко", - отмечается в сообщении.
"Мы приняли предложение присоединиться к мощной прогрессивной команде "Оппозиционная платформа - За жизнь". Сегодня самое главное - это достижение мира в нашей стране. И мы сделали наш шаг для того, чтобы сшить Украину", - пояснил Кива.