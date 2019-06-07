Решение Международного суда ООН по юрисдикции дела "Украина против России" мы получим до конца года, - Зеркаль

Об этом замминистра иностранных дел Елена Зеркаль заявила в пятницу, 7 июня, в Гааге, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на издание "Гордон".

"Суд определил, что уведомит стороны в нормальные сроки... Это для суда, чтобы они уже сообщили, когда вынесут решение относительно возражений России по поводу юрисдикции и относительно того, как будет потом продолжаться процедура... Наши прогнозы – что до конца года мы получим решение по юрисдикции", – сказала Зеркаль.

Как сообщалось, 3-7 июня проходят слушания относительно предыдущих возражений Российской Федерации по делу о применении и толковании Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

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По итогам этой недели суд будет решать, есть ли у него юрисдикция по всем заявленным Украиной нарушениям, а потом примет решение.

Если аргументы Украины убедят Международный суд ООН, он сможет перейти к рассмотрению дела по существу.

Украина 16 января 2017 подала в Международный суд ООН иск против России о нарушении Конвенции о запрещении финансирования терроризма и Конвенции о запрещении расовой дискриминации.

Обвинения, выдвинутые к России, включают: предоставление оружия и других видов помощи незаконным вооруженным формированием; сбивания самолета "Малайзийских авиалиний" рейса MH17; обстрелы жилых районов Мариуполя и Краматорска; уничтожение гражданского пассажирского автобуса неподалеку от Волновахи; взрыв во время мирного собрания в Харькове; дискриминация в отношении украинской и крымско-татарской общин; запрет деятельности Меджлиса крымскотатарского народа, волны исчезновений, убийства, самовольные обыски, задержания; ограничения на преподавание украинского и крымскотатарского языков.

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6 марта 2017 г. состоялись первые слушания в Гааге. 19 апреля 2017 г. было объявлено решение о мерах предосторожности. Международный суд ООН в Гааге определил, что Россия должна восстановить деятельность Меджлиса крымскотатарского народа, обеспечить доступность образования в Крыму на украинском языке.