За обстрелы позиций ВСУ ответственность несет исключительно Россия, а не наемники, - Тетерук

Так на своей странице в Facebook народный депутат фракции "Народный фронт" Андрей Тетерук прокомментировал сегодняшнее сообщение президента Зеленского на президентском сайте относительно ночного обстрела оккупантами позиций ВСУ на Донбассе, в результате чего погибли двое бойцов украинской армии. В комментарии глава государства заявил, что обстрелы "свидетельствуют о потере Россией контроля над наемниками", говорится на сайте НФ.

"Оправдывать агрессию России, объясняя потерей контроля над" наемниками "- это глупо. Администрации Президента Украины следует руководствоваться прямой нормой действующего Закона Украины ", - заявил Тетерук.

Он отметил, что в законе, в частности, говорится, что "принимая во внимание, что Российская Федерация совершает преступление агрессии против Украины и осуществляет временную оккупацию части ее территории с помощью вооруженных формирований Российской Федерации, состоящих из регулярных соединений и подразделений , подчиненных Министерству обороны Российской Федерации, подразделений и специальных формирований, подчиненных другим силовым ведомствам Российской Федерации, их советников, инструкторов и иррегулярных незаконных вооруженных формирований, вооруженных банд и групп наемников, созданных, подчиненных, управляемых и финансируемых Российской Федерацией, а также с помощью оккупационной администрации Российской Федерации, которую составляют ее государственные органы и структуры, функционально ответственные за управление временно оккупированными территориями Украины, и подконтрольные Российской Федерации самопровозглашенные органы, которые узурпировали выполнение властных функций на временно оккупированных территориях Украины ".

"За все, что происходит на оккупированных территориях, отвечает исключительно Россия как страна-агрессор, и никто другой", - подытожил Андрей Тетерук.