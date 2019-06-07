На обстрелы РФ под Новолуганским мы дали адекватный ответ, - штаб ООС. ВИДЕО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ОС в Facebook.

"Мероприятия медицинской эвакуации были проведены вовремя. Специальными медицинскими автомобилями раненых военнослужащих были оперативно доставлены в военно-лечебного учреждения. Со слов начальника военного госпиталя полковника медицинской службы Павла Пилипенко, четверо военнослужащих поступили с осколочными ранениями конечностей, туловища, торакальным ранением тому подобное. Еще четверо – с боевыми акубаротравмами. Состояние здоровья всех военнослужащих средней степени тяжести. Всем им была оказана квалифицированная медицинская помощь, они подготовлены к дальнейшей эвакуации в военно-лечебные учреждения с высшим уровнем оказания медицинской помощи", - гоорится в сообщении.

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"Заместитель начальника штаба ООС из стратегических коммуникаций полковник Руслан Мирошниченко сообщил, что ночью 7 июня враг дерзко нарушил условия Минских договоренностей. Осуществив обстрел позиций наших подразделений с применением артиллерийских систем запрещенных Минскими соглашениями. В результате вражеских обстрелов погибли двое военнослужащих Объединенных сил. Восемь – получили ранения различной степени тяжести. Впрочем, на обстрелы со стороны вооруженных формирований Российской Федерации наши подразделения дали адекватный ответ с использованием оружия, что не противоречит условиям Минских договоренностей и в рамках соблюдения требований международного гуманитарного права", - собщили в штабе ООС.

Как сообщалось ранее, 6 июня вооруженные формирования РФ 16 раз нарушили режим прекращения огня, из них один раз - с применением запрещенных минскими соглашениями минометов калибра 120 мм. Враг также обстреливал украинских защитников из вооружения БМП, ПТРК, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, автоматического стрелкового и снайперского оружия.

Погибли бойцы полка НГУ "Азова" Дмитрий Пругло (Круглый), ему было 28 лет, а также 23-летний Максим Олексюк (Максон).