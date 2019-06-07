ЦИК имеет все инструменты для своевременной и качественной подготовки к выборам в Раду, - Минэкономразвития

Об этом говорится в сообщении Министерства экономического развития и торговли Украины, информирует Цензор.НЕТ.

"Минэкономразвития дало ЦИК официальное разъяснение о том, что нормы Закона "О публичных закупках" не распространяются на изготовление бланков документов, имеющих специальные элементы защиты, а также бланков документов строгой отчетности (в данном случае – избирательные бюллетени). Не может быть никаких сомнений в том, что ЦИК печатает именно бланки документов, а не сами документы. Следовательно, у ЦИК нет необходимости проводить открытые торги на закупку услуги печати бюллетеней", – сказано в релизе.

Читайте также: Агитация на выборах в Раду заканчивается 19 июля в полночь, - ЦИК

Кроме того, сегодня вступил в силу указ Минэкономразвития, который позволяет Центризбиркому разбить большие закупки на малые и заключать прямые договоры без объявления тендера.

"Сейчас ЦИК имеет все инструменты для своевременной и качественной подготовки к внеочередным выборам народных депутатов 21 июля", – отметили в министерстве.