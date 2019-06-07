Кинотеатр "Киев" сообщил о рейдерском захвате, КГГА и Нацполиция говорят, что там проходит инвентаризация

Директор культурного центра кинотеатр "Киев" Вилия Бондаренко заявила о захвате здания титушками и представителями КП "Киевкинофильм", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Детектор медиа".

По ее словам, "захватчики" требуют освободить помещение для нового арендатора. Бондаренко утверждает, что они выгоняли сотрудников и посетителей кинотеатра и толкнули бухгалтера.

"Они (захватчики. - Ред.) доказывают, что они правы, хотя у нас дело в суде - 18 июня его рассмотрят, до суда они не имеют права этого делать", - считает директор центра.

При этом пресс-служба Киевской горгосадминистрации сообщила, что департамент коммунальной собственности Киева и балансодержатель кинотеатра "Киев", коммунальное предприятие "Киевкинофильм" начали инвентаризацию и обследование здания, пишет "Интерфакс-Украина".

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Нацполиция заявляет, что нападение было совершено как раз на тех, кто проводит инвентаризацию.

"В полицию поступила информация около часа тому назад о том, что соответствующие службы Киевской городской государственной администрации проводят инвентаризацию, технические мероприятия в кинотеатре "Киев", их сопровождала Киевская муниципальная стража, коммунальное предприятие. И на них напали приблизительно 20 человек, которые пытались ворваться в помещение. Приехали полицейские наши, спецназовцы, задержали сейчас этих лиц", - рассказал начальник Главного управления Национальной полиции в Киева Андрей Крищенко.

Он уточнил, что часть нападавших разбежалась, всего задержаны 10 человек, их доставили в райуправление полиции.

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Начальник столичной полиции также отмечает, что столкновение было кратковременным. По предварительным данным, пока никто не обратился с заявлениями о полученных в результате столкновения телесных повреждениях.

"Насколько уже нам известно, там были хозяйственные отношения, были объявлены конкурсы на смену арендаторов и есть какие-то недовольства предыдущего арендатора. Но хочу подчеркнуть: экономические отношения следует разрешать в суде или провести претензионную работу, но ни в коем случае не использовать каких-то непонятных "титушек", - добавил Крищенко.

В пресс-службе КГГА отмечают, что в апреле-мае 2019 бывший арендодатель ООО "Культурный центр "Кинотеатр "Киев" препятствовал в доступе в коммунальное помещение комиссии для обследования, по факту чего 24 апреля и 17 мая были составлены соответствующие акты.

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"В случае приобретения билетов на сегодняшний сеансы вы можете их вернуть. В ближайшее время кинотеатр "Киев" продолжит работу в обычном режиме", - говорится в сообщении.

В то же время представители бывшего арендодателя "Культурный центр "Кинотеатр "Киев" считают, что конкурс был незаконным, поскольку прошел без предусмотренного законом предварительного уведомления, и намерены отстаивать свои права в суде.

Напомним, Главное управление имуществом КГГА передало целостный имущественный комплекс кинотеатра "Киев" в аренду ООО "Культурный центр" Кинотеатр "Киев" 4 января 1999 г. сроком на 10 лет. Позже договор был продлен, срок его действия завершился 4 января 2019 года. По данным КГГА, арендная ставка до 2019 г. составляла 47 тыс. грн в месяц, а некоторые помещения кинотеатра сданы в субаренду до 2020 года.

В начале 2019 стало известно, что Культурному центру "Кинотеатр Киев" не продлили договор аренды и объявили новый конкурс.

В январе директор Департамента коммунальной собственности Андрей Гудзь сообщил, что будет проведен тендер по поиску нового арендатора. В то же время дирекция кинотеатра обращалась за помощью к СМИ и общественности, чтобы не допустить прекращения работы заведения.

16 мая 2019 года работники ООО "Культурный центр" Кинотеатр "Киев" заявили, что будут отстаивать свои права в суде.