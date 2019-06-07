Информация о полном запрете применения оружия ВСУ - информационный вброс для усиления панических настроений, - заявление 30-й ОМБР

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы бригады в Facebook.

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"Просторами глобальной сети распространяется информация о полном запрете применения оружия Вооруженными Силами Украины. Подобные информационные вбросы служат инструментом для усиления панических настроений среди неравнодушной части украинцев к судьбе Украины. Поэтому, в свою очередь, хотим заверить всех, что подразделения бригады находятся в полной боевой готовности и дают немедленный и адекватный отпор агрессору в случае применения врагом оружия. У того, кто знает командование и бойцов 30 отдельной механизированной бригады им. князя Константина Острожского, учитывая и врага, не возникнет сомнений относительно принятия нами адекватных решений по применению вооружения в случае угрозы мирному населению и жизни и здоровью наших военнослужащих", - говорится в сообщении.

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"Мы, как все Вооруженные Силы Украины, аполитичны и в своих действиях руководствуемся военной присягой, законом Украины, минскими договоренностями, международным гуманитарным правом и честью украинского воина-защитника. Мы, как и остальные украинцы, стремимся к миру и окончанию войны. Однако наша главная задача - не мир любой ценой, наша задача - прекращение российской интервенции на украинской земле!!!" - резюмировали в бригаде.

Как сообщалось ранее, 6 июня вооруженные формирования РФ 16 раз нарушили режим прекращения огня, из них один раз - с применением запрещенных минскими соглашениями минометов калибра 120 мм. Враг также обстреливал украинских защитников из вооружения БМП, ПТРК, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, автоматического стрелкового и снайперского оружия.

Погибли бойцы полка НГУ "Азова" Дмитрий Пругло (Круглый), ему было 28 лет, а также 23-летний Максим Олексюк (Максон).