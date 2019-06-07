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07.06.19 17:34

Саакашвили подтвердил, что отказался от предложения возглавить партию УДАР

Экс-президент Грузии, бывший глава Одесской областной администрации Михеил Саакашвили отказался от предложения мэра Киева Виталия Кличко идти на парламентские выборы в списках политической партии УДАР.

саакашвили

Об этом он заявил в прямой трансляции на своей странице в Facebook, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

По словам Саакашвили, принять решение ему помогли комментарии в соцсети.

"Было много тысяч комментариев на мое видео, и я вас услышал. Несмотря на то, что я считаю, что Виталий Кличко сделал мне очень достойное предложение, нам на этот союз идти не стоит, потому что есть у нас четкая идеология, четкое понимание, есть у нас четкие принципы… Мы никогда не шли на какие-то компромиссы в ущерб своим принципам. Абсолютное большинство людей, которые к нам зашли через Фейсбук, сказали, что для них это был бы компромисс по поводу принципов. Поэтому, естественно, мы на это не пойдем", - заявил Саакашвили.

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Он также добавил, что вернулся в Украину не для того, чтобы искать должности или быть в политике любой ценой, а чтобы помогать стране развиваться и меняться к лучшему.

Саакашвили еще раз поблагодарил Кличко за предложение, а также заверил, что для него мнение сторонников важнее.

Напомним, 4 июня лидер партии УДАР Виталий Кличко предложил Михеилу Саакашвили пост председателя политсилы.

На следующий день Саакашвили обратился к своим сторонникам с просьбой помочь с принятием решения.

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28 мая президент Украины Владимир Зеленский вернул Михеилу Саакашвили украинское гражданство.

Экс-президент Грузии и бывший глава Одесской ОГА прибыл в Киев 29 мая.

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