Главный тренер сборной Украины по подводному спорту попалась на взятке 20 тыс. грн за включение спортсменов в команду, - СБУ. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
Оперативники спецслужбы установили, что служащая, которая также является сотрудником государственного учреждения "Укрспортобеспечение" Министерства молодежи и спорта Украины, требовала 20 тысяч гривен от тренера одной из частных ДЮСШ. За эту сумму злоумышленница обещала беспрепятственное участие его воспитанников в чемпионате Европы по плаванию в ластах.
Правоохранители задержали тренера сборной в Киеве во время получения всей суммы взятки.
Сейчас решается вопрос об объявлении задержанной о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины, и избрании меры пресечения. Продолжается досудебное расследование.