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07.06.19 17:42

Главный тренер сборной Украины по подводному спорту попалась на взятке 20 тыс. грн за включение спортсменов в команду, - СБУ. ФОТО

Сотрудники СБУ задержали на взятке главного тренера Национальной сборной команды Украины по подводному спорту и подводной деятельности.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Главный тренер сборной Украины по подводному спорту попалась на взятке 20 тыс. грн за включение спортсменов в команду, - СБУ 01

Оперативники спецслужбы установили, что служащая, которая также является сотрудником государственного учреждения "Укрспортобеспечение" Министерства молодежи и спорта Украины, требовала 20 тысяч гривен от тренера одной из частных ДЮСШ.  За эту сумму злоумышленница обещала беспрепятственное участие его воспитанников в чемпионате Европы по плаванию в ластах.

Правоохранители задержали тренера сборной в Киеве во время получения всей суммы взятки.

Главный тренер сборной Украины по подводному спорту попалась на взятке 20 тыс. грн за включение спортсменов в команду, - СБУ 02

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Главный тренер сборной Украины по подводному спорту попалась на взятке 20 тыс. грн за включение спортсменов в команду, - СБУ 03

Сейчас решается вопрос об объявлении задержанной о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины, и избрании меры пресечения. Продолжается досудебное расследование.

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